Semifinale a “Ballando”, diretta Rai per i giovani ballerini apuani Ginevra e Francesco

Massa, 30 novembre 2024 – Ci siamo. Ginevra e Francesco, i due ballerini apuani che hanno superato la selezione a ’Ballando on te road’ – il concorso per giovani talenti all’interno della trasmissione di RaiUno ’Ballando con le stelle’ – sono pronti per la sfida di stasera. A partire dalle 20 si potranno votare su tutti profili social del programma. Ginevra e Francesco si giocano la finale. E’ festa grande per la scuola Art’s & Musical School di Lara e Morena Maggiani. La coppia porterà un pezzo nuovo sempre di tip tap, con la coreografia di Roberto Romani in collaborazione con Lara Maggiani e Romina Uguzzoni.

Ginevra Mantovani, 17 anni, e Francesco Perlamagna, 15 anni, sono i protagonisti di questa serata e terranno incollati alla tv anche molti massesi. I due ragazzi, oltre al tip tap studiano tutte le discipline del Musical Theater (canto, recitazione, tanti tipi di danza) presso l’Arts & Musical School Centro studi musical di Lara e Morena Maggiani che ha sede a Massa. Si allenano almeno 18 ore settimanali e durante l’anno si fermano solo 3 settimane ad agosto. Oltre ovviamente a studiare a scuola. “Ci sembra un sogno incredibile quello che stiamo vivendo – fanno sapere – ci stiamo impegnando e allenando tantissimo per la semifinale, daremo il massimo e non vediamo l’ora di tornare su quel palco”.

Emozionatissima anche Lara Maggiani: “Vedere i nostri ragazzi calcare uno dei palchi più importanti e famosi d’Italia è un’emozione indescrivibile – commenta –. Io e mia sorella Morena siamo soddisfatte e molto orgogliose del loro percorso che affianchiamo passo passo. Sono due ragazzi meravigliosi, disciplinati e con tanta voglia di fare e imparare. Si sono sempre impegnati tantissimo nel loro lavoro con tanta fatica e moltissimi sacrifici. Il nostro augurio è che questo sia solo un grande trampolino verso il successo che meritano. Un grazie di cuore a chi li ha sostenuti già la scorsa puntata e rinnovo l’appello a tutti e di più: votate, votate, votate”.

In gara a ’Ballando’ c’è un altro massese, Elia Tedesco, 15 anni, che frequenta il 2° anno del Liceo scientifico sportivo Fermi di Massa e la scuola di ballo Latin Way Studios di Massa. Anche Elia, in coppia con Brenda Gozzoli, 13 anni, di Donoratico, figlia dell’ex ballerina di ’Ballando’ Sara Di Vaira, attuale commentatrice della trasmissione, si è qualificato per la semifinale di ’Ballando on the road’. L’appuntamento, in questo caso, è per il 14 dicembre, sempre in diretta serale, nel corso del programma condotto da Milly Carlucci.