Giovani star crescono. Ginevra e Francesco a ’Ballando con le stelle’

Massa, 7 ottobre 2024 – Ginevra e Francesco ce l’hanno fatta. Lo avevamo annunciato qualche settimana fa, presentando questa giovane coppia massese in procinto di esibirsi a ’Ballando on the road’ su Rai Uno. Ginevra Mantovani (17 anni) e Francesco Perlamagna (15 anni) della nota scuola, Art’s & Musical School di Lara e Morena Maggiani, hanno superato brillantemente la selezione e danzeranno su uno dei palcoscenici più importanti d’Italia: ’Ballando con le stelle’.

Nel programma condotto da Milly Carlucci, i giurati Matteo Addino, Carolyn Smith, presidente di giuria della nota trasmissione, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, hanno promosso a pieno titolo i due giovani artisti massesi che passeranno a ’Ballando con le stelle’ sempre su Rai Uno, per contendersi la coppa del Torneo di Ballando con Te.

Una grande emozione per i due giovanissimi talenti che hanno ringraziato la scuola Art’s & Musical School , le insegnanti di ballo e ovviamente le rispettive famiglie per il grande supporto. Ginevra a Francesco saranno tra i protagonisti della prima puntata del torneo serale ’Ballando con le stelle’ in programma su Rai Uno il prossimo 19 ottobre. Alle ’stelle’ Lara Maggiani di Art’s Musical & School rivolge il seguente augurio: “Siamo strafelici per il risultato raggiunto dai nostri ragazzi, con la coreografia da me realizzata in collaborazione con Roberto Romani, Eva Agostinelli e Romina Uguzzoni. Un ringraziamento va a tutto lo staff perché é la squadra intera che ha vinto insieme ai due ragazzi”. Insomma, una grandissima soddisfazione per tutta la provincia di Massa Carrara e in bocca al lupo a questi promettenti giovani apuani elogiati anche da Guillermo Mariotto. Quindi si può già dire che siano sulla buona strada.

Angela Maria Fruzzetti