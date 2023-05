Bagnone festeggia il 2 giugno con una targa commemorativa

Ricordando il referendum. L’amministrazione comunale di Bagnone, venerdì alle 10,30 in piazza Roma, festeggia il 77esimo anniversario della nascita della Repubblica con l’installazione di una targa commemorativa del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 al palazzo del consiglio. Con il saluto del sindaco Giovanni Guastalli, delle autorità e la presenza delle associazioni del territorio e dell’Arma dei Carabinieri, il comune vuole ricordare la scelta della comunità bagnonese tra repubblica e monarchia.

"La Repubblica - evidenzia Luigi Leonardi, presidente del consiglio comunale - non è stata conquistata attraverso un accordo tra le parti, la Repubblica è stata conquistata con il sangue e le armi, e tentativi di instaurare governi democratici con le Libere Repubbliche partigiane. Il 2 giugno 1946 si è abbattuto quell’antico regime che voleva i popoli sudditi e non cittadini, si aprì uno squarcio illuminista ad abbattere l’oscurantismo di un sistema anacronistico, inaccettabile per una società rivolta ormai allo sviluppo sociale. La chiamata elettorale del 2 giugno 1946 vide un’Italia divisa tra nord e sud: di matrice repubblicana al nord e viceversa. Ma quel referendum, oltre a garantire la nuova stagione democratica, introdusse un diritto inalienabile non certo contemplato nello statuto Albertino, il suffragio universale.

Il Comune di Bagnone, iscritto nella rete dei comuni toscani teatro di stragi nazifasciste, non si sottrasse alla causa repubblicana attraverso l’impegno di suoi numerosi patrioti, così come è attestato nella menzione alla Medaglia d’Oro al valor militare per la provincia di Massa Carrara: ‘Al Comune di Bagnone per il contributo portato dalla sua popolazione alla Resistenza’.