Al Bagno Ristorante Le Palme di Marina di Carrara 5 serate all’insegna del cibo e dei libri. Le presentazioni saranno a entrata libera ma per assaporare l’arte dello chef Bandoni si prenota allo 0585 630508. Stasera alle 21.30 Matteo Nerbi presenta ’Utrum e altri racconti di voce narrante’. Chi è Ted Connely, cittadino londinese immerso nella solitudine, assieme al fratello gemello Josch, fobico ed incapace di relazionarsi con il prossimo? Matteo Nerbi, classe 1976 è avvocato civilista con la passione per la scrittura e per la musica. Uno dei racconti della raccolta Utrum, “Il fantastico mondo di Zic”, ha vinto il 1° premio al concorso di poesia e narrativa Gianni Di Benedetto e Piero Franzosa, indetto dall’Ordine degli avvocati di Genova.