Bagno di folla alla Torre Marina per il presidente

Una sala gremita, alla Torre Marina, ha accolto Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna dal 2014 in lizza per guidare il Partito Democratico come segretario nazionale. Per la seconda volta Bonaccini torna in Provincia e, dopo l’incontro a Carrara, stavolta ha scelto Marina di Massa, sostenuto dagli amministratori, a partire dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il consigliere regionale, Giacomo Bugliani, Valentina Mercanti, la sindaca di Carrara Serena Arrighi, la vice presidente della provincia, Elisabetta Sordi. "Il Pd deve tornare tra la gente, tornare ad essere espressione dei problemi reali della popolazione".

Tante le tematiche toccate da Bonaccini tra cui l’attenzione verso le nuove generazioni e la sicurezza di un sostegno a chi non ha reddito o lavora per 2 euro l’ora, annunciando la sua lotta per avviare una iniziativa popolare per un salario minimo legale. Lavoro,inquinamento, diritto alla salute e diritto all’istruzione sono il cavallo di battaglia di Bonaccini. E sulla proposta di cambiare nome al partito? "Teniamocelo a cuore quel nome. La gente non ci vota per il nome ma per quello che siamo".

A.M.Fru.