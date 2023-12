Babbo Natale saluta e riparte sulla sua moto

Oggi alle 16 “Il saluto di Babbo Natale” Babbo Natale e Mamma Natale in piazza Aranci davanti alla loro casa di legno. Dopo aver consegnato i doni è tempo di partire e lo faranno con le moto di Aldovardi Moto. In queste settimane migliaia di bambini hanno fatto visita alla Casa di Babbo Natale, consegnato la letterina all’ufficio postale degli Elfi, salutato Mamma Natale nel suo Salotto e percorso il magico sentiero del Boschetto dei Folletti. Un evento organizzato dal Ccn Massa da Vivere come ricorda la presidente Elisabetta Zanetti: "Siamo soddisfatti. Il nostro obiettivo era realizzare e offrire dei luoghi dove i bambini potessero vivere la magia del Natale e grazie all’aiuto di tutti i volontari, cittadini e commercianti e il sostegno del Comune, che ha creduto nelle iniziative, pensiamo di esserci riusciti. Tra poco in via Cavour dal 2 al 5 gennaio per i bambini la cucina della Befana aprirà le sue porte".