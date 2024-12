Babbo Natale e Befana in moto: solidarietà e doni natalizi a Massa

Tornano gli ormai tradizionali appuntamenti con Babbo Natale e la Befana in moto. Il doppio evento è fissato rispettivamente per questa domenica 22 dicembre e per il classico 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Alla concessionaria Guzzi di Giuseppe Aldovardi, in via Venturini, il Moto Club Massa ha presentato l’iniziativa nel corso di una conferenza stampa. Si tratta di una due giorni di solidarietà da dedicare alla visita e alla distribuzione di doni alle case famiglia e alle case di riposo della città. Collaborano all’iniziativa la sezione provinciale del Telefono Azzurro e l’associzione Marmotardisti. Erano presenti i rappresentati delle associazioni Maria Giovanna Guerra, Yuri Iacazzi, Matteo Benedetti, Giorgio Raffi e Armando Tognoni.

E’ stato ribadito che il Natale 2024 sarà l’occasione per portare sostegno e aiuto agli ospiti delle Rsa e comunità di accoglienza. Il Moto Club Massa, come detto, ha previsto due giornate da dedicare a questo evento: la IX edizione del ’Babbo Natale in moto’ e la XV edizione della ’Befana in moto’. Due appuntamenti sempre molto attesi, non solo da coloro che ricevono i doni, in questo caso gli anziani, ma da tutta la comunità. La carovana delle due ruote che accompagnerà Babbo Natale e la Befana in moto, infatti, sfilerà per la città regalando gioia e allegria.

"Consegnare doni natalizi e generi alimentari, nonchè vestiti, giocattoli e oggetti di impiego personale, a residenze sanitarie assistenziali, case di riposo e organi di accoglienza per famiglie in difficoltà – ha precisato Aldovardi – è il pretesto per regalare un po’ di serenità ad ambienti in difficoltà sia economica che sociale. Un’iniziativa che permette di guadagnare quella reciprocità che investe l’animo dei donatori di una sorta di elevata ed elegante limpidezza. Un modo, forse, di ricongiungere due aspetti, solidarietà e benessere personale, che talvolta posso essere registrati come fra loro estranei".

Il Moto Club Massa e le altre associazioni invitano, quindi, gli appassionati ad unirsi al loro progetto che, per la giornata del 22 dicembre prevede il ritrovo in Largo Matteotti a Massa alle ore 14,30. La carovana dei motociclisti quindi inizierà il suo giro ma prima è previsto uno spettacolo di sbandieratori con tanto di brindisi beneaugurale.