Azzannata da un cane. Postina in ospedale

Il cane da guardia è sbucato all’improvviso e l’ha aggredita mentre consegnava la corrispondenza in un’azienda agricola. La portalettere è ora ricoverata all'ospedale di Fivizzano con ferite alle braccia provocati dai morsi dell’animale. Un incidente che poteva sfociare in dramma l’altra mattina in un podere di una frazione fivizzanese, con vigneti e stalla. La donna, dipendente delle Poste che vive in un’altra frazione di Fivizzano, è arrivata prima di mezzogiorno nel casale con la macchina di servizio si era recata a consegnare la corrispondenza. Sembra che la portalettere avesse notato il grosso cane con il manto scuro che sonnecchiava nei pressi del casolare, anche all’animale il suo arrivo non era sfuggito ma e non dava alcun segno di nervosismo per la sua presenza. La donna aveva potuto infatti depositare la posta e tornare sui propri passi verso l’auto. Ma all’improvviso è sbucato un grosso cane bianco, un maremmano, che le è balzato addosso e l’ha aggredita. L’animale l’avrebbe prima afferrata per una gamba trascinandola a terra, quindi morsa ripetutamente alle braccia e ad una spalla. Stando a precise informazioni, il feroce guardiano non lasciava la presa e solo l’istinto di sopravvivenza avrebbe consentito alla portalettere, una giovane donna, di trovare le forze per trascinarsi fino all’auto di servizio, per fortuna parcheggiata a pochi metri di distanza e con una portiera aperta e gettarsi dentro. Terrorizzata e sanguinante, la giovane è fuggita dal luogo dell’aggressione portandosi in una posizione di sicurezza da dove ha dato l’allarme telefonando al suo posto di lavoro.

A quanto pare sarebbe stato fondamentale il ruolo dei dirigenti dell’Ufficio Postale di Fivizzano che hanno fatto chiesto subito l’intervento di un’ambulanza del 118 con l’équipe sanitaria preparata per soccorrere la donna. La portalettere è stata poi condotta al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Fivizzano dove è stata curata per le ferite provocate dai morsi del cane. Dell’episodio sono stati informati i carabinieri e l’Asl per le rispettive competenze, come da protocollo nel caso di aggressione da parte di cani morsicatori. La donna sarebbe stata subito sottoposta alla profilassi terapeutica prevista.

Roberto Oligeri