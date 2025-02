"Azioni rapide per salvare il turismo"

Turismo estivo a rischio? "Il naufragio della Guang Rong è arrivato in un momento critico per il turismo locale, già in difficoltà a causa della crisi economica e della gestione poco lungimirante del litorale. Il pontile, simbolo di Marina di Massa, rappresentava un punto di attrazione per residenti e visitatori". Inizia così la riflessione di Luana Mencarelli, coordinatrice provinciale del M5S. A preoccupare ulteriormente è la lentezza delle operazioni di rimozione della nave e di bonifica dell’area. "Con la stagione balneare alle porte, il rischio di avere una nave incagliata e un mare contaminato è più che concreto – afferma –. Gli operatori turistici hanno già espresso la loro preoccupazione per le conseguenze che questo disastro potrebbe avere sulle prenotazioni estive. Nonostante la gravità della situazione, la risposta delle istituzioni ha avuto inizio solo il 10 febbraio, 13 giorni dopo l’incidente con la rimozione del carburante. Un ritardo che preoccupa in merito al rischio di sversamenti".

"La Procura di Massa – continua Mencarelli – ha aperto un’inchiesta per naufragio colposo, ma questo non basta. Serve un’azione immediata e coordinata per bonificare l’area, evitare ulteriori danni ambientali e garantire che episodi simili non si ripetano. Come Movimento 5 Stelle, chiediamo risposte chiare: quali misure verranno adottate per accelerare le operazioni di rimozione della nave e la bonifica dell’area? Quali misure per veder risarciti tutti i danni subiti dalla cittadinanza, dall’ambiente e quelli eventuali degli operatori turistici? La tutela del nostro mare e del nostro ambiente costiero non possono essere un’opzione secondaria. Pretendiamo che le istituzioni locali e nazionali affrontino questa emergenza con la serietà che merita, garantendo la salvaguardia dell’ambiente e il futuro turistico della nostra città".