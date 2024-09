Avvicendamento

Feerica Montaresi commissaria del nostro porto. La nomina è stata fatta ieri dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture.

Ad annunciare la nuova nomina è stato il viceministro Edoardo Rixi a pochi giorni dalle dimissioni dall’incarico di Mario Sommariva che è passato al Gruppo Spinelli.

Il viceministro Rixi ha così commentato: "Auguri di buon lavoro a Montaresi, La Spezia e Carrara sono porti in crescita, con solidi progetti per il futuro, frutto della capacità di dialogo con le istituzioni, gli operatori economici e le comunità locali. Con la nomina a commissario del segretario generale Montaresi garantiamo la continuità con la precedente presidenza, in attesa della nomina del nuovo vertice della Adsp. Al contempo auguro buon lavoro a Sommariva per il suo nuovo incarico all’interno di uno dei principali gruppi internazionali di logistica".

Montaresi è attesa da importanti sfide come il completamento dell’iter progettuale del nuovo piano regolatore che attende il nulla osta romano del Consiglio dei lavori pubblici e dovrà garantire quella continuità per portare ilnostro porto a completare i progetti del waterfront in corso.