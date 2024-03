"Avenza sedotta e abbandonata". Mirabella contro il degrado

Il consigliere Filippo Mirabella della ‘Lista Ferri’ ha fatto un giro per Avenza per ascoltare il malumore dei residenti, e punta il dito sull’amministrazione comunale. "Avenza, è stata sedotta e abbandonata durante la campagna elettorale della sindaca Serena Arrighi – scrive Mirabella. Seguendo l’itinerario dalla zona Centrale al centro storico, ho raccolto sensazioni di rabbia, esasperazione e in alcuni casi di rassegnazione per la situazione di degrado e insicurezza che percepiscono i cittadini". Mirabella poi passa in rassegna le varie strade. "La stazione non è un bel biglietto da visita e se arriva un turista diversamente abile non riesce a raggiungere il centro – prosegue il consigliere comunale – ci sono barriere architettoniche ovunque, parcheggi improvvisati e biciclette incatenate alle ringhiere che costeggiano i marciapiedi. Via Turati è scarsamente illuminata e il manto stradale dissestato. Via Toniolo e via Filattiera di notte diventano servizi igienici a cielo aperto. Via Marina davanti alla scuola Finelli di sera diventa un centro ricreativo con schiamazzi fino a notte fonda, e la mattina si vedono i risultati. All’incrocio con via Carriona i residenti lamentano la frequente presenza di individui che stazionano rumorosamente in strada nelle notturne. Il parco Ragazzi del 1944 diventa inaccessibile all’imbrunire, nella migliore dell’ipotesi è utilizzato come dormitorio. Anche l’ex mercato coperto e l’area ex Cat dall’imbrunire diventano luogo di bivacco. Alla Prada e in zona Peep la situazione non appare migliore. L’assessore Guadagni mi aveva risposto che era in fase di definizione il progetto di video sorveglianza di via Sforza, a che punto siamo? I cittadini di Avenza sono stanchi di vivere quotidianamente nel degrado – conclude Mirabella –, percorrere strade piene di buche, marciapiedi dissestati. L’illegalità e il degrado alimentano un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini, generando in questi ultimi una percezione negativa della civile convivenza e della sicurezza".