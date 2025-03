"Avenza preda della criminalità. Ma il sindaco ha altre priorità"

"Neanche il feroce maltempo ha fermato i criminali". La senatrice di Fratelli dì’Italia Susanna Donatella Campione torna sul tema delal violenza ad Avenza e "sui malavitosi che imperversano ormai abitualmente a Carrara e in particolare nel quartiere di Avenza".

"Nella notte tra venerdì e sabato – scrive Campione – i malviventi hanno fatto saltare il bancomat dell’istituto di credito Bper a distanza di soli due mesi dall’assalto alla filiale di Fossola. Nonostante i proclami del sindaco di Carrara, Serena Arrighi, la situazione di degrado e di insicurezza non accenna a diminuire. L’organico delle forze dell’ordine a Carrara, come è a tutti noto, è completo e le invettive del sindaco Arrighi contro il governo servono soltanto a tentare di mascherare la sua inefficienza. Del resto – sottolinea Campione –, la priorità della giunta di Carrara è quella di dedicare monumenti a Che Guevara".

"In realtà Carrara, in particolare in alcune zone come Avenza – insiste la senatrice che è anche componente della commissione Giustizia del Senato –, è diventata il regno dei delinquenti, degli sbandati e degli irregolari. Non vorremmo che, di questo passo, in città fossero proprio i delinquenti a dettare legge e che il prossimo monumento carrarino venisse dedicato alla Banda Bassotti”, conclude Campione.