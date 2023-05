"Avanti tutta sul processo partecipativo"

Il Pd ribadisce il sostegno al percorso partecipativo. A comunicarlo il capogruppo dei Dem inconsiglio comunale Gianmaria Nardi, che rivendica con forza come già dalla campagna elettorale sia stata attuato un programma di partecipazione e coprogettazione indispensabile per amministrare.

"In merito ad alcune polemiche dei giorni scorsi rispetto al percorso partecipativo – spiega Nardi – per consentire ai cittadini e alle associazioni di partecipare alle scelte relative all’area ex Mediterraneo, il gruppo ribadisce il proprio convinto sostegno all’iniziativa e l’apprezzamento alle modalità di attivazione, che oltre a noi hanno interessato un largo numero di cittadini e associazioni, già a partire dal primo incontro". "L’iniziativa sul Mediterraneo – prosegue Nardi – è pertanto per noi e per l’amministrazione un primo passo, che ha trovato sostegno in un finanziamento regionale che coprirà la maggior parte del costo".

Il capogruppo torna anche sulle iniziative di ‘Fuori dal Comune’ e sull’importanza che questi incontri tra palazzo civico e cittadinanza rivestono per una costruzione della città del futuro. "Iniziative che segnalano l’esigenza di riattivare luoghi di rappresentanza e confronto nei quartieri, così come siamo certi che ci saranno ulteriori opportunità di coinvolgimento e coprogettazione rispetto al futuro della città". Il Pd ricorda inoltre come sia stato presentato nei giorni scorsi, grazie un ordine del giorno congiunto ai 5 stelle, il bando sull’installazione delle colonnine elettriche, uscito ufficialmente nel fine settimana scorso.