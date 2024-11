Autunno al cinema. La rassegna a Villafranca

Novembre e dicembre al cinema. Ricomincia domani la nuova rassegna del cineforum al cinema Città di Villafranca. Sei film, con altrettanti approfondimenti, che sapranno incantare, divertire e far riflettere il pubblico in sala. La rassegna si svolgerà ogni martedì alle 21,15, con la presentazione del critico Roberto Petacco. Nel fine settimana la programmazione andrà avanti con gli ultimi film del panorama cinematografico. Si comincia domani con ‘Finalement, storia di una tromba che si innamora di un pianoforte’. Lino, che ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle, si renderà conto che tutto quello che accade nella vita è un bene. Martedì 12 novembre sarà proiettato ‘L’innocenza’, un film giapponese di Kore-Era Hirokazu, premiato a Cannes. Un giovane comincia ad assumere strani atteggiamenti e la madre dà la colpa a un insegnante. Si andrà avanti il 19 novembre con ‘Thelma’. La protagonista, Thelma Post ha superato la soglia dei novant’anni, ma ha ancora una travolgente voglia di vivere. La donna trascorre le sue giornate in casa, in compagnia del nipote Danny che l’aiuta a comprendere il computer e con il quale si diverte a guardare Tom Cruise e le sue acrobazie. Il legame tra i due è molto stretto, motivo per cui quando la chiamano dicendole che Danny ha avuto un incidente, Thelma fa di tutto per aiutarlo. Compreso spedire 10mila dollari a un misterioso indirizzo. La truffa telefonica dà così avvio alle vicende della protagonista, decisa a recuperare il bottino. La storia è ispirata alla vera nonna del regista. Martedì 26 novembre sarà la volta di ‘Eterno visionario’, un film di Michele Placido che racconta il mondo intimo di Luigi Pirandello, le sue passioni, ossessioni, l’esistenza più segreta tra l’amore per Marta Abba e la burrascosa e dolorosa follia della moglie. Martedì 3 dicembre ‘Anora’, palma d’oro a Cannes, racconta la vita di una giovane prostituta di Brooklyn, che ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa impulsivamente il figlio di un oligarca. Quando la notizia arriva in Russia, la sua favola è minacciata: i genitori partono per New York per far annullare le nozze. Per finire ‘Napoli-New York’ di Gabriele Salvatores, in cui documento dell’Italia post bellica e racconto rocambolesco si intrecciano in una storia dal finale sorprendente.

Monica Leoncini