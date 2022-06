Pedone investito e ucciso a Massa: è caccia all'auto pirata

Massa, 2 giugno 2022 - Tragedia nella notte a Massa. Un uomo è stato investito in via Verdi mentre attraversava la strada. Secondo le prime informazioni si tratta di un 35enne di origini rumene che sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche il 118, allertato da un passante, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

I militari sono al lavoro per ricostruire l'accaduto che si è consumato a notte fonda. Pare che il conducente dell'auto, dopo l'investimento, si sia allontanato senza prestare soccorso. Saranno le indagini a fare chiarezza sulla dinamica e a rintracciare i responsabili.

Notizia in aggiornamento