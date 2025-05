Auto nell’ex Montecatini 400 stalli a pagamento

Novità sul piano della sosta: il grande parcheggio interrato della ex Montecatini sta per diventare fruibile. In attesa del completamento degli ultimi passaggi formali, la giunta comunale ha deliberato le tariffe che saranno in vigore nell’area, che comprende circa 400 stalli disegnati su una superficie di poco meno di 10mila metri quadrati, dalle prossime settimane completamente fruibili. Sulla base di un accordo con la società immobiliare ‘La Rosa’, futura concessionaria dell’area, si è intanto stabilito che per tutti questi stalli verrà applicata la tariffa della zona verde, vale a dire 50 centesimi l’ora. La società inoltre potrà proporre speciali convenzioni con determinate categorie come per esempio dipendenti pubblici, commercianti, o in occasione di speciali avvenimenti del Comune.

"Dopo anni di attesa finalmente una zona tanto nevralgica della nostra città sarà pienamente fruibile –commenta l’assessore al Patrimonio Carlo Orlandi –. Nelle prossime settimane saranno fatti i necessari passaggi nelle commissioni e quindi in consiglio comunale per il trasferimento definitivo al Comune. Parallelamente a tutto ciò la gestione del parcheggio interrato passerà in convenzione alla società La Rosa, con la quale in queste settimane abbiamo già trovato un accordo sulle tariffe che saranno applicate, almeno fino alla fine del 2025. Crediamo che l’apertura di questo parcheggio sia molto importante per tutta la città, sia in ottica futura potendo garantire un’infrastruttura moderna e funzionale in pieno centro storico, sia nell’immediato visti i disagi creati dai numerosi cantieri in corso".