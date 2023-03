Auto abbandonate Rimosse 10 carcasse Collaborazione tra Erp e polizia municipale

L’Erp provinciale ha individuato e smaltito una decina di auto abbandonate nelle aree di pertinenza condominiale dei palazzi popolari a Castagnara, Valgimigli e Poggi. Un primo passo fatto soprattutto grazie al lavoro dei tecnici Erp e dalla Polizia Municipale e, in particolare, dal comandante Giuliano Vitali e dall’agente assistente Flora Ardito. Per individuare la procedura per eliminare le carcasse delle auto abbandonate Erp ha operato in collaborazione con la Polizia Municipale di Massa, gli uffici del Pra (Pubblico registro automobilistico) e dell’Aci. Usando la nuova procedura il sindaco Persiani ha poi potuto emettere un’ordinanza con la quale ha disposto lo smaltimento delle auto abbandonate equiparate a rifiuti ambientali. Il costo di queste operazioni sarà addebitato da Erp agli inquilini o ex inquilini che hanno abbandonato le auto nelle zone di pertinenza dei palazzi gestiti dall’ente di edilizia residenziale pubblica. Appena apparsi i cartelli posti da Erp per segnalare l’ordinanza, alcune auto sono state rimosse da chi le aveva abbandonate. Se proprietari le abbandonano nelle aree condominiali possono essere rimosse solo a seguito di ordinanza. Gli autodemolitori in assenza di tale provvedimento non fanno lo smaltimento. L’operazione è un primo passo per risolvere il problema dei ’furbetti’ delle auto abbandonate. Il provvedimento si può estendere a altri Comuni in provincia con lo stesso problema.