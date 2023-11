Auto abbandonate da anni. Intervento di Erp per la rimozione

L’Erp Massa Carrara, soggetto gestore per l’edilizia residenziale pubblica della provincia, con un’iniziativa congiunta con il Comune di Montignoso ha dato avvio alla rimozione di tre mezzi abbandonati in viale Marina, a Cinquale. L’intervento rientra nel progetto anti-degrado intrapreso nel 2022 rimuovendo una dozzina di automobili abbandonate nei quartieri Erp di Massa. Erp auspica di poter ripetere interventi analoghi in sinergia anche con gli altri Comuni. Un’iniziativa finalizzata a riportare decoro non solo nelle aeree di stretta pertinenza dell’edilizia residenziale pubblica ma anche in tutte le aree circostanti. Un segnale di presenza e presidio dei beni comuni in linea con il servizio che Erp garantisce per conto dei Comuni soci. Dopo la rimozione i mezzi vengono smaltiti e radiati dal Pubblico registro automobilistico e i titolari colpevoli dell’abbandono non autorizzato vengono perseguiti affinché rifondino i costi sostenuti.