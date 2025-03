Aulla, si aprono le consultazioni. Verso il nuovo piano urbanistico

Trenta giorni per presentare proposte, contributi e manifestazioni di interesse per la formazione del nuovo Piano Operativo Comunale. Con la pubblicazione di un apposito Avviso pubblico, ieri l’amministrazione comunale aullese ha avviato la fase di consultazione pubblica preliminare all’adozione definitiva del Poc, che testerà aperta fino al 10 aprile. Il nuovo Piano detterà la disciplina urbanistica del territorio comunale in coerenza con il Piano Strutturale Intercomunale della Lunigiana e l’amministrazione comunale intende promuovere la massima partecipazione.

"È uno degli atti più importanti di governo del territorio – dichiara il sindaco Roberto Valettini – per questo è decisivo che i cittadini ne conoscano finalità e contenuti e, ancor prima, siano protagonisti in ogni passaggio verso l’adozione e l’approvazione". La politica e l’amministrazione hanno la responsabilità delle scelte ma la decisione, nella visione del Sindaco, dev’essere supportata dal coinvolgimento, dalle idee e dalla partecipazione dei soggetti che vivono ogni giorno il territorio e la realtà locale. I vari contributi che arriveranno non saranno vincolanti per l’amministrazione comunale che, per massima trasparenza, indica anche i criteri sulla base dei quali valuterà i contributi individuati. Requisiti che sono: coerenza delle proposte con i contenuti e con il dimensionamento del piano strutturale; qualità urbanistica e alla fattibilità degli interventi proposti, dal punto di vista tecnico ed economico; tempi di realizzazione previsti; benefici pubblici contenuti nelle singole proposte; obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli interventi proposti; rispondenza al superiore interesse pubblico alla riqualificazione di aree del territorio comunale che risultino degradate, dismesse o per le quali, comunque, si ravvisino esigenze di immediato recupero. Soddisfatta l’assessore all’urbanistica Tania Brunetti: "L’amministrazione comunale intende dare compiuta attuazione ai diversi istituti e strumenti di partecipazione previsti dalla disciplina applicabile, al fine di garantire che nel procedimento di formazione del piano operativo possano essere valutati gli apporti collaborativi di tutti gli interessati, potendo così fondare le scelte di pianificazione su uno studio esaustivo del territorio, della società locale e delle esigenze avvertite dai diversi portatori di interesse".

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate all’indirizzo PEC del Comune di Aulla, [email protected] all’attenzione del Dirigente del Primo Settore, indicando come oggetto "contributi e manifestazioni di interesse per il POC". L’Avviso è pubblicato alla pagina https://dgegovpa.it/Aulla/Albo/Albo