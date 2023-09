Aulla, lo sport nel cuore. Centinaia di atleti invadono le vie in centro per provare le discipline

Ciclismo, volley, danza sportiva, basket, scherma, judo, pattinaggio artistico, atletica: Aulla capitale dello sport. La giornata dedicata all’attività fisica è stata un successo: tanti bambini, ragazzi e adulti hanno affollato le strade sabato per provare decine di sport diversi. Quarta edizione dell’evento, organizzato da Comune di Aulla, Consulta dello sport, insieme a Pro Loco Città di Aulla, Avis Aulla, Regione e Coni. "Una giornata che ha sempre avuto - dice l’assessore Giada Moretti - fin dalle origini, l’obiettivo di promuovere lo sport a 360 gradi. Vedere centinaia di bambini felici è stata una soddisfazione. Quest’anno, nonostante il rinvio causa maltempo, tantissime persone sono venite a trovarci e provare le discipline sportive. Grazie a ogni persona che ha reso la giornata bellissima. Altro ringraziamento ai nostri ospiti atleti professionisti Massimo Notari, Nora Marlia e Luca Matellini e tutte le associazioni che fin dall’inizio mi hanno supportata e talvolta sopportata, organizzando con me la manifestazione". Ecco le associazioni presenti: ProLoco città di Aulla, Avis, Velo Club, Lunigiana Enduro, Skating Luna, Asd, Skating Ceparana, Lunigiana Village, Walk lab, Judo insieme, Lunigiana Rally, A.S.d Giraluni, L’ecole, Palestra Linea, A.S.d Polisportiva Pontremolese, ASD centro studi karate Lunigiana, Virtus, Only sport, Atletica Lunigiana, Ginnastica artistica Lunigiana, Armis Lunae, Country River, Dragon kikboxing, Tap Dancing, Volley team Lunigiana, Lunigiana Rugby, Tennis club villafranca Lunigiana, Equilibrium, Ciclismo da Strada, Future TKD Academy,Club scherma Apuano, Ginnastica Dinamica Militare Italiana, A.S.D latin way, Cycling lab asd, Croce Rossa Italiana Comitato albiano Magra, Croce bianca Aulla.