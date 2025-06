Aulla ha riaperto via XX Settembre. Le auto riconquistano la strada dopo vent’anni di ‘isola pedonale’

Il centro storico di Aulla riapre al traffico, per ora in via sperimentale. Ieri primo giorno di apertura al traffico veicolare di Via XX Settembre, chiusa alle auto da quasi vent’anni. Un tempo il centro storico era vivace, pieno di attività e sede del mercato settimanale, ma oggi i negozi hanno sono pochi e si sono moltiplicati i fondi sfitti. Secondo gli esercenti, buona parte del motivo è legato al trasferimento del mercato settimanale e alla conseguente pedonalizzazione del centro. Molti commercianti si sono trasferiti altrove, quelli che resistono hanno raccolto le firme per chiedere di riaprire al transito e l’amministrazione li ha ascoltati. Da ieri infatti la strada è diventata accessibile, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 per la fase di prova. È stato istituito un senso unico dall’ex passaggio a livello sulla SS63 in direzione Piazza della Vittoria. Per garantire la sicurezza di pedoni e veicoli, è obbligatorio procedere a velocità ridotta e i pochi posti auto realizzati sul lato sinistro della carreggiata saranno riservati a soste di massimo 30 minuti. Via Apua, Via Pisacane e Piazza Cavour rimangono completamente pedonali, con accesso consentito solo per operazioni di carico e scarico secondo le modalità già in vigore. Un’apertura sperimentale e sono stati installati tutti i segnali della segnaletica verticale necessari per evitare accessi non autorizzati. "L’amministrazione comunale – dichiara il sindaco Roberto Valettini – ha deciso di tenere conto della raccolta firme, andando incontro alle esigenze espresse dalla cittadinanza e dai soggetti economici del territorio. Monitoreremo attentamente l’andamento della sperimentazione per valutare eventuali modifiche o conferme definitive delle nuove modalità di circolazione".