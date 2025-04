Aulla: giovane arrestato dai carabinieri con 14 dosi di cocaina

Viene fermato dai carabinieri, non si vuole fare perquisire perché addosso ha la droga: arrestato dagli uomini dell’Arma. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Aulla hanno effettuato una serie di controlli straordinari del territorio rivolti alla prevenzione dei reati inerenti allo spaccio al dettaglio delle sostanze stupefacenti, sia in centro che in periferia. Proprio durante uno di questi controlli, realizzato nel pomeriggio di mercoledì nel centralissimo viale Resistenza, i militari hanno notato un giovane, un 20enne di origine marocchine, ben noto agli operanti per i suoi trascorsi giudiziari, che si trovava a piedi sulla pubblica via.

In pochi secondi il ragazzo, alla vista dei carabinieri, ha tentato una repentina quanto inutile fuga perché è stato immediatamente bloccato dai militari. Una volta fermato, i carabinieri hanno tentato una perquisizione, ma il giovane, per sottrarsi all’operazione, ha opposto una violenta resistenza tanto che, con una spinta, ha fatto cadere a terra uno dei militari, che successivamente ha riportato lievi contusioni. Una volta bloccato, addosso al fermato sono state ritrovate quattordici dosi di cocaina nascoste in un calzino, pronte per essere vendute.

La persona arrestata, terminati gli atti di rito, è stata tradotta nella casa circondariale di Massa per la convalida dell’arresto e, in quella sede, potrà produrre eventuali elementi a sua discolpa, in virtù del principio di presunzione d’innocenza, nel contradditorio tra le parti. Il lavoro degli uomini dell’Arma non si ferma qui: i controlli saranno intensificati nei giorni di fine settimana, soprattutto nei luoghi dove i giovani trascorrono ore insieme, per permettere loro di divertirsi in sicurezza.