Aulla approva variante urbanistica per riqualificazione con fast food internazionale

E’ stata approvata la variante urbanistica semplificata propedeutica al progetto di recupero dello stabilimento Renzi Manufatti che si trova in via Lunigiana ad Aulla. Un voto che consentirà allo spazio di essere riqualificato con l’arrivo di un noto fast food internazionale. In consiglio, dunque, la maggioranza ha votato a favore riconoscendo nella proposta un’opportunità, mentre la minoranza di Insieme in Comune per Cambiare ha votato contro e ha postato sui propri canali social un’immagine rappresentante il murales sito all’entrata della città, dove al posto delle tradizionali focaccette compaiono due hamburger, esprimendo così fortemente la propria contrarietà.

Non è mancata la reazione della maggioranza di Aulla nel Cuore che così ha commentato a sua volta: "L’opposizione, pur di obiettare, ha votato contro alla rigenerazione di un territorio degradato con un’azienda di stoccaggio laterizi posta all’ingresso della città". Sui social i cittadini si sono schierati chi a favore e chi contro, e anche il sindaco Roberto Valettini ha voluto dire la sua: "La scelta di sanare una ferita all’uscita dell’autostrada di Aulla dove vi sono laterizi sparsi e dove vi è anche frantumazione di materiale è una cosa che la città aspettava da tempo. – spiega il primo cittadino – Si tratta di un intervento tra privati, tra i proprietari dell’immobile e gli investitori che, non può che vedere l’amministrazione comunale che contenta, perché il risultato è una riqualificazione dell’area e nuovi posti di lavoro. Certo, avrei preferito che fosse nel centro di Aulla, ma sappiamo bene che tutti i McDonald’s hanno delle necessità per quanto riguarda la location, così come dimostrano i punti di Massa, Carrara e Sarzana, inoltre nei centri storici ci sono anche vincoli di un certo tipo. Per il nostro centro storico si sta comunque operando con una serie di interventi affinché tutto quello che possa rivitalizzarlo sia messo in campo. Il Comune, inoltre, riceve per oneri di costruzione importi che potrà usare nelle situazioni più difficili o più degradate del nostro comune. Entrate importanti per dare risposte alle legittime aspettative dei cittadini".