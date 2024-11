Attacco hacker. Oscurata la pagina Fb

La pagina Facebook del Comune di Massa è stata oscurata da Meta a causa di un attacco hacker che da palazzo civico è stato denunciato. Un team specializzato dell’azienda americana sta lavorando per cercare di risolvere e superare il problema. Considerando i tempi lunghi necessari per le verifiche, il Comune di Massa ha creato una nuova pagina Fb. Pertanto invita a mettere ’Mi piace’ alla nuova pagina cliccando sul link: ’ Nuova pagina Facebook del Comune di Massa’. Inoltre, l’amministrazione invita a condividere la pagina per farla conoscere. Nel caso la vecchia pagina, presente su Fb dal 2012, venga riattivata, sarà unita alla nuova.