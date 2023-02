Turismo, ‘caccia’ alle assunzioni. Selezioni per 40 alla Torre Marina

Gli studenti dell’Alberghiero alla Torre Marina per la festa di inizio anno (foto Nizza)

Massa, 22 febbraio 2023 – La stagione estiva si avvicina e le strutture aperte tutto l’anno, o che sono pronte ad accogliere i turisti sin dalle vacanze di Pasqua, si stanno organizzando per assumere personale, per rinforzare l’organico a disposizione così come per rinnovarlo. Fra le grandi società del territorio apuano che si preparano a una intensa campagna di colloqui e assunzioni c’è certamente la Verve Spa che gestisce la Torre Marina, ex Torre Fiat, a Marina di Massa. Unica colonia ancora in attività che ha mantenuto quasi del tutto struttura e funzioni, è aperta tutto l’anno e dà lavoro a oltre una quarantina di lavoratori.

Ma per l’estate i flussi sono da tutto esaurito e c’è bisogno di raddoppiare il personale. Si prevedono quindi circa 40 assunzioni per la stagione estiva, come conferma il direttore di Verve Francesco Ferraro. Attenzione, però, perché la campagna assunzioni vera e propria riguarda dalle 300 alle 400 persone in tutto perché tramite il gruppo societario che gestisce Torre Marina ci sono occasioni di lavoro in altre strutture che rientrano nell’alveo di influenza, da Torino al Sud Italia. Una campagna diffusa attraverso la cooperativa Doc che di fatto è quella che gestisce i servizi e che tramite un tour operator e la Verve Spa definisce il panorama di Torre Marina e delle tante attività turistiche sparse a livello nazionale.

“E’ una selezione che portiamo avanti da 10 anni – spiega Ferraro –, non solo per il personale che impieghiamo alla Torre ma nei vari villaggi vacanza e in altre strutture gestite in Italia. La cooperativa Doc, socio di riferimento di Verve Spa, ex Torre Fiat, indice la selezione, e la cooperativa è proprietaria della Torre tramite la società per azioni Verve, e opera su tutto il territorio nazionale". Insomma, chi partecipa alla selezione non ha solo l’opportunità di lavorare alla Torre Marina ma anche di entrare in un circuito importante del turismo italiano, fra personale alberghiero ed educativo in vari profili, per una ricerca che come detto arriva attorno a 400 figure.

Le selezioni quindi si svolgono anche a Massa ma è solo una tappa del ‘tour’ alla ricerca di operatori del settore a cui viene chiesta anche la disponibilità alla trasferta all’interno di una società che opera su più territori anche se ha in Toscana il centro più importante. Tutti i dettagli si trovano sul sito della cooperativa Doc, alla sezione ‘lavora con noi’, https://cooperativadoc.it La tappa massese si svolgerà l’11 marzo, ovviamente alla Torre Marina, dalle 9 alle 17 e bisogna iscriversi tramite il sito per poter partecipare sia per il personale educativo sia per quello alberghiero.

Nel dettaglio, si cercano animatori, insegnanti di inglese, educatori, bagnini, istruttori sportivi, fotografi e in questo caso l’età minima richiesta è 21 anni. Per i servizi alberghieri, l’offerta di lavoro riguarda cuochi e aiuto, economi, magazzinieri, manutentori, personale di cucina, addetti alle camere, personale di pulizia, camerieri, facchini e portieri notturni. Età minima 18 anni. Le destinazioni previste per chi verrà assunto sono, oltre a Marina di Massa, Cesenatico, Bardonecchia e Torino. Per ogni figura professionale sono richiesti requisiti specifici, tanta passione e motivazione.