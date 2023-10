Assistenza fiscale alla Cgil. Opportunità per i giovani

Cento posti di lavoro con i Centri di assistenza fiscale della Cgil in Toscana. Il profilo professionale ricercato è quello di operatore addetto all’elaborazione di dichiarazioni dei redditi modelli 730 per attività di elaborazione dichiarativi fiscali in front office. Il contratto di lavoro proposto è con orario full time (40 ore) o part-time di 20 o 30 ore settimanali per un’assunzione a tempo determinato di 2 mesi eventualmente prorogabile. Le sedi di lavoro sono nei Caaf della Cgil in Toscana fra cui anche Massa, Carrara e Viareggio. Richiesto diploma di scuola superiore a indirizzo professionale per il commercio, oppure a indirizzo tecnico commerciale o laurea anche di primo livello che assorbe i precedenti titoli. E’ richiesta disponibilità ad effettuare trasferte per mobilità sul territorio della Regione Toscana. Per candidarsi a questo annuncio inviare il curriculum vitae via email a [email protected]