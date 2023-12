Asl conferma: più di 5 milioni per la ‘Da Vinci’

L’Asl conferma il finanziamento per la realizzazione della Scuola infermieri a Carrara. Dopo le dichiarazioni del consigliere di Carrara Massimiliano Bernardi, circa l’inesistenza del finanziamento di 5 milioni di euro, l’azienda afferma che per la ristrutturazione dell’ex Scuola Da Vinci, di Avenza, con accordo di programma nel giugno 2022,, fra Regione e ministero, sono stati stanziati per l’ampliamento e la ristrutturazione del distretto di Avenza e Scuola infermieri 2 milioni e 375mila euro a carico dello Stato e altri 3 milioni e 125mila euro a carico della Regione e dell’Azienda, per un totale di 5.500.000 euro. Dall’accordo decorrono i 30 mesi per predisporre la progettazione esecutiva che deve essere pronta per domani.