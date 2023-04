Asilo nido, bimbi chiusi in classe "Ma il giardino è da sempre agibile"

Il giardino era agibile ma non fruibile. Una questione lessicale ha mandato su tutte le furie le mamme dell’asilo nido ‘Le Cicogne’ di via Bassagrande. Lì da tempo i bimbi non usavano lo spazio verde. L’asilo era stato danneggiato dal downburst dello scorso agosto, e dopo aver rimosso gli alberi caduti, sono partiti ritocchi solo dopo Pasqua. Ma di agibile c’è solo una parte e il piastrellato. In sostanza alcune maestre non portavano fuori i bambini perché non avevano ricevuto alcuna comunicazione scritta circa l’agibilità del giardino da parte dal Comune, mentre gli uffici comunali non avevano mai pensato di doverne dare comunicazione in quanto nessuno l’aveva chiesto e da palazzo civico non era mai stata dichiarata l’inagibilità. A farne le spese i bambini dell’asilo, che non hanno potuto stare all’aria aperta in queste belle giornate di sole. Di ieri il vivace incontro tra le mamme e l’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi, che assieme all’ingegner Giuseppe Marrani ha fatto un sopralluogo per capire come rendere fruibile lo spazio verde, che da venerdì potrà di nuovo essere utilizzato dai bambini. Il giardino ad agosto sarà oggetto di un importante restyling da 40mila euro sponsorizzato da un privato. La delegazione delle mamme era formata dalla rappresentante di classe Cosetta Lazzari, e da Elena Giannoni, Cristina Giovanelli, Francesca Vatteroni. Presente anche la rappresentante della cooperativa Orsa Francesca Cirri. Sul piatto anche la questione del mancato incontro di lunedì tra mamme e assessore. Orlandi aveva riferito dell’impossibilità di partecipare alla referente con largo anticipo, ma alla fine le mamme non sono state avvisate.

Alessandra Poggi