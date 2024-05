Asili nido, 5 posti per educatori. Iscritti al concorso in 419 candidati

Sono 419 i candidati che aspirano a vincere uno dei cinque posti del concorso per un contratto a tempo indeterminato per educatore di asilo nido. La prima parte del concorso, quella preselettiva, si svolgerà lunedì 13 maggio a partire dalle 11 nel padiglione D del complesso fieristico di Carrarafiere, con ingresso da via Maestri del Marmo. Tutti coloro che supereranno la prova preselettiva avranno accesso alla prova scritta, che si svolgerà giovedì 16 maggio alle 11 sempre nel padiglione D di Carrarafiere. Allo scritto accederanno i primi 75 candidati in ordine di graduatoria, oltre i classificati ex aequo. Considerato che il Comune di Carrara non dispone né uno spazio adatto ad accogliere 419 candidati né il materiale per consentire la preselezione, se ne occuperà direttamente la Imm per un costo complessivo di 12mila euro. Le attività di supporto alla commissione sono state invece affidate alla società ‘Merito’ di Genova per un importo complessivo di 13mila e 700 euro. Durante la preselezione i candidati dovranno rispondere tramite un tablet fornito dall’organizzazione, a tre serie di questionari da sessanta domande multiple ciascuno: 45 di tipo psicoattitudinale e 135 di tipo professionale inerenti le materie specifiche del concorso e di difficoltà equivalente.