Artista dei palloncini sul podio internazionale

Assemblare palloncini è un’arte. Se poi il tema è quello dell’antico Egitto il successo è garantito. La ‘Balloon Art’ consiste nell’assemblaggio e nella modellazione dei palloncini per creare forme e sculture di tutti i tipi. Artisti del palloncino da tutto il mondo si sono sfidati a Milano al Balloon Arts Convention Italy, una convention internazionale nata insieme alla Balloon Express nel 1992, a Firenze, diventata nel corso degli anni la manifestazione di riferimento per lo sviluppo della professione di Balloon Artist in Italia e appuntamento fisso internazionale.

E la Lunigiana si è fatta valere. La gara, che dal 2010 prevede la realizzazione delle sculture seguendo un tema preciso, si svolge in due giorni interi di lavoro, durante le squadre mettono in opera una vera e propria impresa per realizzare la scultura. Sul secondo gradino del podio mondiale, insieme alla sua squadra, è salita anche la lunigianese Cristina Simoncini, professionista di Podenzana con attività ad Aulla, che ha realizzato una scultura relativa all’antico mondo egizio. "La nostra Cristina - dice il sindaco di Podenzana Marco Pinelli - è tra i protagonisti al Balloon Museum, format creato da un team curatoriale che progetta e allestisce mostre d’arte contemporanea con opere che hanno l’aria come elemento distintivo. Il suo talento si potrà osservare nelle mostre allestite a Napoli e Madrid".