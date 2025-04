Articolo 21 per lo sport. Un nuovo camposcuola entro un anno e mezzo. Impegno delle imprese

Avanti tutta con il progetto sull’articolo 21 per la riqualificazione del camposcuola di Marina. Il nuovo spazio sportivo di via Bassagrande, sempre molto utilizzato dagli atleti durante tutto l’anno e sicuramente tra i progetti più importanti previsti dall’articolo 21 del regolamento degli agri marmiferi per l’importanza sociale che riveste, dovrebbe vedere la luce entro un anno e mezzo. Il futuro del camposcuola è stato affrontato ieri in Comune al tavolo di ben tre commissioni congiunte: marmo, urbanistica e lavori pubblici, presiedute rispettivamente da Nicola Marchetti, Augusto Castelli e Silvia Barghini.

Ad aggiornare sulla situazione del progetto sono stati gli assessori Moreno Lorenzini e Lara Benfatto, intervenuti insieme ai tecnici del Comune per un punto della situazione. Il disegno rientra tra i 19 che complessivamente sono legati all’articolo 21 del regolamento comunale degli agri marmiferi. Regolamento che, ricordiamo, prevede per i concessionari, seguendo il requisito minimo della lavorazione in loco del 50 per cento del materiale estratto, di poter ottenere incrementi temporali al periodo transitorio, a fronte però di investimenti sul territorio, come in questo caso è l’impegno previsto sul camposcuola di via Bassagrande. In totale sono ben 69 le cave coinvolte nei 19 progetti legati all’articolo 21, per circa 25 milioni di euro totali di investimenti. Il progetto del camposcuola di Marina è opera delle ditte ‘Successori Adolfo Corsi’ e ‘Marmi Carrara Canalgrande’ e prevede un investimento in previsione che supera di poco il milione di euro. In commissione sono stati mostrati alcuni rendering del progetto, realizzato da due studi di progettazione e con un’idea dell’area rivisitata in chiave moderna e funzionale.

Tra i principali interventi previsti dal progetto ci sono: lavori di riqualificazione alla palazzina al piano terra in cui saranno ospitati segreteria e spogliatoi, creazione di un piano superiore con palestra e zona ristoro e una grande terrazza con vista camposcuola, rifacimento alla pavimentazione della pista di atletica, realizzazione di un impianto di irrigazione e interventi di riqualificazione alle aree verdi. "Progetto importante - ha ricordato l’assessore Lorenzini - che seguirà come procedura il codice degli appalti. Una volta consegnati i lavori, i cantieri dovrebbero operare per circa un anno di tempo". La consegna dei lavori è prevista per la fine del 2025, mentre il termine ultimo dell’intero iter di cantiere è prefissato per la fine del 2026. Nei prossimi mesi estivi il camposcuola sarà regolarmente aperto, mentre per l’estate 2026, che sarà in concomitanza con la fase centrale dei lavori, il campo potrebbe avere un’apertura parziale, se non una temporanea chiusura.