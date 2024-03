Arte ’Viva le donne’ in mostra ai Cappuccini

Taglio del nastro per l’apertura della mostra ’Viva Le Donne’, organizzata in sinergia con il gruppo social Caffè artistico-letterario apuano e l’associazione Padre Damiano da Bozzano al Convento dei Frati Cappuccini a Massa. Daniela Bertani, Marcella Cardone, Lucia Della Scala, Gianluca Della Tommasina, Emwan Kulpherk, Eleonora Fescina, Anna Maria Lenzetti, Rossana Leonardi, Ombretta Marchi, Sonia Menghi, Barbara Peracchi, Nico Sgadò, Anna Divan, Patrizia Tenerani, Marina Vergassola e Michela Zucchi sono i 16 artisti ospiti della collettiva che sta avendo un buon riscontro di pubblico.

Marco Alberti, Benedetta Ci, Stefano Bessi Stefano Carloni, Fabio Cristiani, Marina Marini Danzi, Manuela Fazzi, Angela Maria Fruzzetti, Barbara Molinari, Giorgio Parolini, Roberta Pisani, Mary Anne (Sara Chiara Strenta) e Brunella Tornaboni sono, invece, i 13 poeti che si sono prestati ad accompagnare gli artisti. Per il contributo al buffet in occasione dell’inaugurazione si devono ringraziare la pizzeria La Piazza di Daniele Panesi a Mirteto e l’associazione Padre Damiano da Bozzano. La scrittrice e giornalista Angela Maria Fruzzetti ha portato una piccola panchina rossa costruita artigianalmente in legno simbolo della giornata dedicata alla violenza di genere per tutta la durata della mostra. Viva Le Donne è visitabile fino a domenica prossima, dalle 16 alle 18.

"L’inclusione e l’integrazione sono i cardini su cui si fonda il progetto interculturale e multidisciplinare Eva Eva – spiega Marcella Cardone, promotrice dell’evento – . Non esiste alcuna autoreferanzialità ma c’è soltanto il piacere di condividere tutti assieme la passione per l’arte in ogni sua sfumatura, dalla scultura alla pittura, dal collage alla performance, dalla musica alla poesia. Ed è molto importante fare rete sul territorio apuano con le associazioni per portare avanti ciò che è vera cultura".