Arte e poesia per l’Anima nell’appuntamento con ’Fleurs’

E’ l’Anima la tematica del nuovo appuntamento con “Fleurs“ del Maestro Massimo Montaldi, concerto artistico musicale giunto alla XIV edizione. Tanti gli artisti presenti alla serata in programma domenica alle 21.15 al Teatro dei Servi in via Palestro, a Massa.

Una fusione di arti ed espressioni culturali con artisti che porteranno il loro contributo all’evento. Per il teatro sarà presente l’associazione Aics Musica e Spettacolo Massa ApsTeatroLabOfficina con Alessandra Berti, Anna Baldini,Gino Buratti,Leandro Brilla, Antonella Ianuale , Giovanna Menchetti, Ndiaye, Barbara Romano che presenterà “Omaggio ad Alda Merini“.

La sezione poesia, vedrà protagonisti i poeti Angela Maria Fruzzetti, con il monologo dedicato a "Irena, cento anni di dolore"; Fabio Cristiani e Barbara Molinari. Per quanto riguarda la danza, la ballerina di Danze orientali, Lara Olivieri danzerà sullo sfondo di musiche a tema. Presenti anche “Le chitarre Scintillanti quintet“, gruppo di giovani chitarristi che interverranno con musiche arrangiate per la serata, mentre ci sarà spazio anche per la comicità con l’attore Fulvio Fuina, che porterà il monologo “All’Anima“. Gianfranco Bontempi sarà protagonista ricordando la poetessa Alda Merini. Non mancheranno interventi riguardante la pop-music, con il canto e il ballo degli artisti della Scuola musical Clacson Beauty di Maria Corsini e la voce della piccola Anastasia . Concluderà la serata l’artista Mary Anne che si esibirà con una significativa performance d’arte dal titolo "Il Sigillo", accompagnata dal Maestro Massimo Montaldi. L’evento è organizzato dall’associazione culturale il “Diritto umano“ di Viareggio con la partecipazione anche di Aics, Bookcrossing Massa ed Eventi sul Frigido, patrocinato dal Comune di Massa. Nel corso della serata verrà consegnato il Premio Fleurs a una persona che si è distinta per qualità artistiche. L’evento sarà presentato da Francesca Bianchi e Stefano Carloni. Per info e prenotazioni è possibile chiamare 338 3613505, 338 9766577 oppure munirsi di biglietto alla biglietteria del Teatrino la sera stessa.