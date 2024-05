Arte e cultura Targhe d’eccellenza dell’Anioc

Nella galleria del noto pittore Luciano Bencreati, a Marina di Massa, si è svolto il tradizionale incontro di arte, cultura e convivio di gala, come da cerimoniale ufficiale di Anioc (associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche), delegazione provinciale di Massa Carrara. L’incontro è stato organizzato dal commendator Enzo Bogazzi, delegato provinciale Anioc, e dall’associazione InterArt. Presente anche Angela Maria Fruzzetti, delegata provinciale Anioc per le insignite femminili. "Siamo la prima provincia in Italia – ha detto Bogazzi – ad allargare gli spazi alle donne insignite". E non è certo un caso che avvenga nella provincia apuana dove le donne, da sempre, hanno avuto un ruolo di primo piano nella vita sociale, politica ed economica, prima, durante e dopo la guerra. "Un’idea che stiamo portando avanti – ha aggiunto Fruzzetti – e che abbiamo comunicato anche al prefetto Guido Aprea, che ci ha ricevuti nei giorni scorsi, accogliendo il percorso". Soddisfatto Bogazzi: "Sono contento di essere qua, in questo luogo d’arte che diventa, da oggi, anche la sede Anioc di Massa. Ringrazio il maestro Bencreati per l’accoglienza e l’amministrazione di Massa presente con il sindaco Persiani e con gli assessori Acerbo e Mangiaracina".

Sono state assegnate targhe e riconoscimenti. In primis è stato omaggiato il pittore Bencreati per la sua arte sublime e per aver aperto le porte della prestigiosa galleria ad Anioc. Targhe ’Eccellenza del territorio’ al senatore Lucio Barani, al consigliere comunale Daniele Tarantino e a Pietro Lazzini. L’incontro è stato intervallato dalla musica del violinista rumeno Tudor Nicolae, del giovane chitarrista Filippo Bencreati e dalle poesie declamate dall’attore, Fabio Cristiani. Presenti anche Enrica Bertini e Francesca Bianchi. Hanno portato il loro contributo l’atleta paralimpico Stefano Gori, Sabino Antonioli, già assessore alla cultura del Comune di Massa, e Mario Germinara, delegato provinciale Ancri Massa Carrara.