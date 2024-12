Arrivederci Babbo Natale. Festa in piazza Aranci per la partenza in moto. E ora arriva la Befana

E’ il giorno del... saluto di Babbo Natale. Oggi, dalle 15.30, Babbo Natale e Mamma Natale danno appuntamento a tutti in piazza Aranci davanti alla loro casa di legno. Dopo aver consegnato i doni è tempo per loro di partire e lo faranno in grande stile con le moto di Aldovardi Moto. Un’ultima occasione per rivederli e per trascorrere del tempo in compagnia degli Elfi. In queste settimane migliaia di bambini hanno fatto visita alla Casa di Babbo Natale, consegnato la letterina all’Ufficio Postale degli Elfi, salutato Mamma Natale nel suo Salotto, percorso il magico sentiero del Boschetto dei Folletti e incontraro il Grinch nella sua Tana. Adesso è il momento di salutarli e invitarli a tornare il prossimo anno. Ad animare la piazza lo spettacolo “La ballerina e il soldatino” della compagnia i Chicchi d’Uva. Un evento organizzato dal Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’.

"Siamo molto soddisfatti – dice la presidente del Ccn, Elisabetta Zanetti –. Il nostro obiettivo era di realizzare e offrire dei luoghi dove i bambini potessero vivere la magia del Natale e grazie all’aiuto di tutti i volontari, cittadini e commercianti e il sostegno del Comune, che ha creduto nelle iniziative, pensiamo di esserci riusciti. E domenica, in via Ghirlanda aprirà la port la Cucina della Befana per la gioia di tutti i bambini". La Befana sarà a disposizione il 30 dicembre, il 2, 3, 4 e 5 gennaio, dalle 15.30 alle 18.30.

Ad attrarre famiglie, ragazzi e adulti di ogni età non sono soltanto le tante iniziative ma anche i negozi aperti che hanno proposto idee regalo di diverse tipologie e fasce di prezzo. Un vero e proprio centro commerciale ma all’aperto con molti locali accoglienti dove fermarsi dopo una bella passeggiata. Infatti sono proprio i commercianti dell’associazione Massa da Vivere che hanno realizzato, offerto e curato i Luoghi del Natale con il sostegno di aziende e associazioni: Confcommercio Lucca Massa Carrara, Confcommercio Toscana Nord-Ovest, PiùMe, Lazzarelli Web, Eli Gioielli, Ottikontatt Piazza Aranci, MB Garden e Nuova Massa Legnami.

"Tutti gli eventi e ingressi sono gratuiti – dice Zanetti –. Con l’aiuto di tanti volontari ci siamo impegnati per settimane nel curare ogni particolare. Ringraziamo tutti quelli che hanno creduto nel progetto, le aziende, le associazioni e l’amministrazione comunale di Massa". L’iniziativa ’I Luoghi del Natale’ fa parte del programma di ’Massa Natale 2024-un incanto nel verde’, un alternarsi di appuntamenti che l’amministrazione comunale di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Ccn ’Massa da Vivere’ hanno pensato per ricreare in città la magica atmosfera natalizia. Tutti i giorni sono previste iniziative fino al 6 gennaio.