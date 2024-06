Arrivano 14 allievi agenti e un vice sovrintendente per rinforzare l’organico

Andranno a rinforzare l’organico della Questura di Massa Carrara e quello del commissariato di Polizia di Stato a Carrara i 14 allievi agenti e un vice sovrintendente accolti ieri mattina dal Questore Santi Allegra. I nuovi arrivati, provenienti direttamente dalle scuole di polizia di Piacenza, Alessandria, Trieste, Campobasso e Abbasanta, con il vice sovrintendente proveniente dalla Questura della Spezia, sono stati ricevuti singolarmente dal Questore, che ha così avuto modo di incontrarli in modo più diretto per conoscerne le aspirazioni, accogliendo con favore la spinta motivazionale nel prendere servizio nel territorio della provincia apuana. Al termine del percorso di istruzione, maturato con la frequentazione del 225° Corso di formazione per gli allievi agenti della Polizia di Stato, i nuovi operatori prendendo servizio affronteranno la fase di applicazione pratica delle conoscenze apprese, affiancando il personale esperto già in servizio. L’innesto dei nuovi poliziotti sia in Questura che al commissariato di Carrara garantirà un potenziamento del controllo del territorio e un servizio ancora più efficiente alla comunità.