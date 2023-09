Arriva la banda larga a Tresana e connetterà 1600 unità immobiliari

Al via i lavori per la banda ultra larga. Tresana dice addio alle connessioni a passo di lumaca, con il progetto di Open Fiber che investe nel Comune guidato dal sindaco Matteo Mastrini 1 milione di euro. A ottobre si insediano i cantieri per i lavori che consentiranno a 1.600 unità immobiliari di connettersi in banda ultra larga. Poi un secondo finanziamento arriverà dal Pnrr con il programma ’Italia 1 Giga’ e riguarderà altri 300 civici. Qui l’importo dei lavori è 250mila euro. "Finalmente tocca a noi, i lavori inizieranno a ottobre e termineranno ad aprile 2024 – esulta Mastrini – Ho incontrato il rappresentante di Open Fiber per gli affari istituzionali della Toscana Mario Verrotti per la fase iniziale del progetto. Finora il Comune è stato coperto da due antenne della Tim per la banda larga, ma si tratta di un servizio insufficiente. Abbiamo affrontato la pandemia in queste stesse condizioni, con difficoltà sia per la didattica a distanza, sia per lo smart working. Ora speriamo di recuperare". Gradualmente anche per i territori montani e periferici, le cosiddette aree bianche libere dalle logiche di mercato dei grandi operatori, emarginate dove ancora oggi i 20 megabit al secondo sono una chimera, arriva la banda ultra larga che consentirà di volare su internet fino a un gigabit al secondo. Sono ancora tanti i paesi costretti a combattere con connessioni inadeguate, incasellati in quella fascia di utenze che rischiano l’emarginazione dalla società delle news. Una percentuale alta di cittadini per i quali la fibra ottica rimane un sogno e il doppino di rame costretto a fare gli straordinari, dove è possibile. Nei paesini abbarbicati alle montagne diventa difficile il collegamento in banda larga con neppure i 2 megabit al secondo che sono considerati soglia minima di una connessione accettabile.

N.B.