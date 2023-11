Arriva ’Falstaff a Windsor’ con Alessandro Benvenuti

Tutto è pronto per il ritorno di Alessandro Benvenuti al Teatro Guglielmi, sabato e domenica, alle ore 21, con "Falstaff a Windsor", un’opera liberamente tratta da ’Le allegre comari di Windsor’ di Shakespeare. Dopo i successi di "Nero Cardinale" e "L’avaro" si rinnova la collaborazione tra Benvenuti, Ugo Chiti (suoi l’adattamento e la regia) e gli attori di Arca Azzurra (Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo Ciotti ed Elisa Proietti) per un lavoro dedicato a uno dei grandi personaggi scespiriani, Falstaff appunto. Ma non solo teatro. Alessandro Benvenuti e la compagnia incotreranno il pubblico massese domenica, alle ore 18, alle Stanze del Guglielmi.