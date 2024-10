Arriva Cecchini Cuore. Screening gratuiti

Officina del cuore..ad Albiano Magra. La Croce rossa della grande frazione aullese continua con le giornate di prevenzione, appuntamento ormai imperdibile e sempre pieno di persone che desiderano sottoporsi a controlli gratuiti. Questa volta ci sarà il medico Maurizio Cecchini, specialista in Cardiologia e medicina d’urgenza e presidente della ‘Cecchini cuore onlus’ di Pisa. Ad Albiano da anni si porta avanti il progetto ‘Albiano in salute…tutto l’anno’, che sta registrando la presenza di tante persone che non vivono solo ad Aulla. Appuntamento per sabato, dalle 9 alle 13.30, come di consueto non servirà la prenotazione, i presenti sono invitati a munirsi di bigliettini di accesso che saranno consegnati dai volontari dalle 8.30 alle 9.30. Maurizio Cecchini è uno specialista che ha lavorato all’ospedale-università di Pisa per 22 anni in terapia intensiva cardiologica, 8 in pronto soccorso, altrettanti in medicina d’urgenza universitaria come responsabile della subintensiva, 5 come responsabile dell’ambulatorio cardiologico dell’andrologia e della cardiologia pediatrica. Ad Albiano si dedicherà alla prevenzione del rischio cardiovascolare, grazie a esami come elettrocardiogramma, visita cardiologica, ecocolordoppler aorta addominale, un esame essenziale per le patologie aortiche che consente una diagnosi precoce e precisa per un trattamento tempestivo ed efficace. Grazie alla collaborazione della Farmacia del dottor Silvestri di Albiano Magra, verranno effettuati anche test gratuiti sulla determinazione del livello di colesterolo nel sangue. "Ho fondato la Cecchini cuore onlus – dice lo specialista – per la campagna contro la morte improvvisa cardiaca, installando il primo defibrillatore nel 2007. Abbiamo tenuto più di 800 corsi gratuiti BLSD a oltre 40.000 persone. L’impiego dei DAE può salvare molte vite, ecco perché la nostra associazione ne ha donati ben 570 su tutto il territorio italiano. Nell’ambito dell’associazione è nata l’Officina del Cuore, un ambulatorio di cardiologia clinica e strumentale, per andare incontro alle esigenze dei pazienti cardiopatici mettendo loro a disposizione oltre 40 anni di esperienza in campo cardiologico e di emergenza. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Istat, in Italia ci sono più di cinque milioni di persone che si trovano al di sotto della soglia di povertà e non hanno la possibilità di accedere a cure adeguate. Per questa ragione, almeno una volta alla settimana, l’ambulatorio svolge la sua funzione a offerta libera, ossia con un piccolo contributo, non obbligatorio, per le spese". Monica Leoncini