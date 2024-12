Fuggono all’alt della polizia, in macchina 150mila euro di cocaina

Massa, 23 dicembre 2024 – Un chilo e mezzo di cocaina pronta per essere immessa sul mercato. Due uomini sono stati fermati nei giorni scorsi a Marina di Massa dopo essere sfuggiti all’alt della polizia. Al termine di un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarli e a perquisirli.

Si tratta di due quarantenni originari del Marocco: erano impegnati nel giro di vendite giornaliero di partite di cocaina già suddivise in dosi da mezzo etto l'una, nascoste in uno zainetto. Scoperta quale fosse la loro abitazione, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Massa Carrara hanno proseguito le indagini e hanno trovato altra cocaina e tutto il materiale utile al confezionamento che i due avevano occultato in un armadio.

In tutto è stato rinvenuto un chilo e mezzo di cocaina, per un valore di oltre 150 mila euro, destinata agli spacciatori di strada e che avrebbe inondato le piazze di spaccio per far fronte alle richieste per il prossimo periodo festivo.