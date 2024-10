Aree verdi e giochi per i bimbi. Licciana incrementa le opere

Riqualificazione dei parchi giochi e del verde urbano nel Comune di Licciana Nardi. Le opere realizzate dall’amministrazione lunigianese sono state possibili grazie al contributo dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana. Si è trattato di un avanzo di amministrazione dell’Ente che è stato suddiviso per tutti i comuni facenti parte dell’Unione. Il primo Comune a spendere la somma è stato quello di Podenzana e ora è toccato al Comune di Licciana Nardi che ha effettuato opere nei giardinetti del capoluogo, in quelli di Monti, a Terrarossa nelle scuole materne ed elementari e, infine, ha deciso di implementare anche il verde in Via Roma. "Un contributo importante, quello dell’Unione di Comuni, che sicuramente permette agli enti che ne fanno parte di poter realizzare opere in più oltre a quelle già programmate", fanno sapere dall’Unione.

Soddisfatto anche il primo cittadino di Licciana Nardi, Renzo Martelloni: "Abbiamo sostituito i giochi per bambini nelle aree verdi di Monti e Terrarossa che ormai erano datati con nuovi giochi di zecca. Ciò è stato possibile grazie al contributo dell’Unione Comuni. Questi sono solo alcuni degli interventi che andremo a realizzare come amministrazione, dato che siamo molto attenti alla riqualificazione degli spazi di incontro e socializzazione per i bambini e le loro famiglie. Non lasceremo indietro nessuno".