Arci Aulla, riparte l’anno associativo ricco di eventi

Il nuovo anno associativo è alle porte per l’Arci Agogo di Aulla. Attualmente ospitato dal Comune di Aulla al il piano terra del’ex stazione ferroviaria, il centro è un riferimento per la comunità lunigianese. Questo grazie a una vivace commistione di iniziative che passano dalle attività solidali del quotidiano, i laboratori di strada, la scuola di musica Abreu e le rassegne culturali che di recente hanno visto fra gli ospiti anche il collettivo Wu Ming , l’autore e saggista Marco Bersani e il filosofo, cantautore Marco Rovelli. Ma le fonti di ricchezza sono proprio "le persone, i soci e le socie che scelgono di venirci a trovare - spiegano al circolo - di partecipare a un dibattito o un gruppo di lettura, iscriversi a uno dei nostri corsi di musica o seguire uno spettacolo. Le piccole associazioni come la nostra si rigenerano nella condivisione di esperienze e col passaparola". Quindi entra in scena il tesseramento 2023-2024 per dare un sostegno per proseguire e consolidare le attività con l’obiettivo di rafforzare le connessioni esistenti con le altre associazioni culturali e organizzazioni impegnate contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza. Chi fosse interessato può consultare i social ‘Arci Agogo Aulla’ o contattare 3397888705; 3313647843; 3714638863 o la mail [email protected]