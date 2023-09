Apuano protagonista al Parma Music Film Festival, "Angeli" di Fabrizio Ferrante

Un apuano protagonista oggi al Parma Music Film Festival: alle 17.40 sarà proiettato il cortometraggio dal titolo “Angeli“, che è stato realizzato dalla New DanceClub - DiversitAbility, alla Casa della Musica di Parma con alla regia il noto regista Fabrizio Ferrante.

“Angeli“ è un documentario che racconta come l’incontro di arte, fantasia e creatività, abbia reso possibile l’impossibile. Mostra l’incontro di anime in viaggio che, con la loro unicità, hanno saputo sognare insieme e realizzare qualcosa che fosse al contempo magico, vero e reale. Tutto diviene ‘palpabile’ quando si crede in un sogno e in un progetto.

Erika Ferrari famosa coreografa, ballerina e giornalista parmigiana è stata in grado di fare questo, di dar vita e speranza di un’esistenza migliore a molte ragazze, a donne che forse non credevano di poter raggiungere determinati obiettivi a causa del loro handicap fisico. Erika Ferrari riesce ad andare oltre quelli che sono i classici stereotipi, oltre le molte e complicate barriere umane, la sua è una missione e con il suo operato infonde speranza e solleva tematiche importanti.

La disabilità viene tradotta come opportunità. L’incontro con il regista apuano Fabrizio Ferrante ha dato vita a questo interessante cortometraggio che è stato selezionato tra i diversi elaborati pervenuti all’importante concorso “Parma Musical Festival“. La giuria di questa kermesse vanta nomi di grande caratura e assoluta rilevanza del panorama cinematografico ed artistico nazionale. Grande la soddisfazione per Erika Ferrari e Fabrizio Ferrante e per le protagoniste del documentario ealle quali si deve in definitiva l’unicità del prodotto.

La loro coesione, la loro forza e grandissima determinazione hanno reso tutto questo possibile. Ognuna di queste donne è stata in grado di credere nelle proprie forze e capacità, tutte hanno avuto il coraggio di mettersi a nudo senza mostrare timori e reticenze.

Le riprese sono state effettuate nel contesto del teatro di Moruzzi di Noceto, la musica originale è della cantautrice Carolina De Angelis. Le protagoniste dell’intero progetto artistico sono: Alessandra Sacchetti, Alessandra Cinque, Sandra Borettini e Valentina Barbarini, Alice Cavalieri Margherita Figone, Angela Benvenuto, Rachele Milioli, Sabrina Pettenati, Vittoria Milioli, Haley Armstrong e infine Pasquale Nicoletti.

x