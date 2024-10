Apuania non lascia spazio al Ferrara nella seconda di B2

Seconda di campionato e seconda vittoria per la formazione di B2, girone D, della Apuania Tennistavolo. Tra le mura amiche i carraresi si impongono con un secco 5-0 sul Ferrara in un incontro con poca storia. Per i gialloazzurri due punti sono firmati da Edoardo Cremente (3-1, 3-2), due da Matteo Petriccioli (3-0, 3-0) e uno da Daniel Ruben Gaybakyan (3-1). "Sono contento della prestazione dei ragazzi - dice il dirigente responsabile Giancarlo Betti - la squadra ferrarese è sicuramente di buon livello e noi abbiamo disputato veramente un buon match. Bravi tutti, ma un plauso particolare va a Matteo Petriccioli che ha giocato con costanza e buona qualità; importante anche il punto conquistato da Daniele Gaybakyan che si è dimostrato solido e continuo, mentre Edoardo Cremente ha giocato in controllo dall’alto della sua esperienza e tecnica. Adesso ci aspetta la trasferta di Bologna e non sarà facile perché incontreremo una squadra con il potenziale da definire che può fare affidamento su atleti di buon valore". La classifica: Apuania Carrara e Cortemaggiore (Piacenza) 4; Marco Polo (Brescia), Colognola ai Colli (Verona) e Ferrara 2; Poviglio (Reggio Emilia), Modena e Bologna 0 (Poviglio e Bologna 1 partita in meno). La prima sale in B1, le ultime due retrocedono in C1.

ma.mu.