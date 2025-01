Apuania costretto al pari dal Cagliari ma resta in vetta

Niente allungo per l’Apuania Tennistavolo che nella prima giornata di ritorno del campionato nazionale di A1, tra le mura amiche è costretta al primo pareggio (3-3) dal Cagliari (arbitro Stefano Palagi) nella gara tra le due prime della classe. I sardi si confermano così squadra ostica per i gialloazzurri che già all’andata avevavo subito nell’isola l’unica sconfitta del campionato (4-2). La divisione dei punti in palio consente però ai carraresi di mantenere la vetta della classifica con un punto di vantaggio, sempre sui cagliaritani. Il primo ad andare al tavolo è il portoghese di Carrara João Monteiro (nella foto) che parte bene (2-0), subisce il ritorno di Federico Vallino Costassa ai vantaggi (2-2), ma riesce ad imporsi per 3-2 (11-8, 11-4, 10-12, 10-12, 11-8). Gli ospiti si riprendono subito e Matteo Mutti subisce uno 0-3 (9-11, 8-11, 3-11) da Carlo Rossi, ma sono ancora i carraresi ad andare in vantaggio con Tomislav Pucar che supera Jeet Chandra 3-1 (11-6, 9-11, 12-10, 11-3) e sono ancora i sardi ad andare sul 2-2 perché Mihai Bobocica è superato da Vallino Costassa 2-3 (9-11, 11-2, 11-7, 10-12, 9-11). Monteiro riporta avanti i suoi per l’ultimo vantaggio battendo Chandra 3-2 (6-11, 11-8, 13-11, 5-11, 11-8) ma Rossi regala il pareggio ai suoi battendo Pucar 1-3 (12-14, 9-11, 13-11, 11-13).

ma.mu.