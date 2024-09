Apuani leader a Verona. Design e tecnologie made in Carrara. Il via a Marmomac

Le aziende apuane protagoniste di Marmomac, la fiera del marmo e delle macchine di scena a Verona fino a venerdì. Un appuntamento atteso per mettere in mostra il marmo di Carrara e la tecnologia dei macchinari. Ieri anche la sindaca Serena Arrighi ha partecipato all’inaugurazione non prima di fare un giro tra gli stand a salutare gli imprenditori carrarese. "Oggi Verona ha inaugurato Marmomac, la grande fiera del marmo che vede anche quest’anno le aziende di Carrara protagoniste - ha commentato la sindaca -. Per me è stata l’occasione di incontrare tanti operatori e vedere da vicino quanto la nostra città continui a essere un punto di riferimento per tutto il mondo del lapideo".

Archiviati gli stand faraonici quest’anno quasi tutti gli imprenditori carraresi hanno optato per soluzioni all’insegna del design e dell’eleganza, con complementi d’arredo capaci di esaltare al massimo la pietra più famosa al mondo. Il trand da qualche anno è di promuovere il marmo attraverso design e complementi di arredo. Bellissimo e molto scenografico lo stand della Max Marmi e Santi Marmi, che da anni a Verona espongono assieme. Una partnership che vede come produttore Massimiliano Merciadri e Claudio Santi. Lo spazio espositivo è stato studiato per mettere in risalto il grigio tempesta, un nuovo marmo estratto nella cava di Santi caratterizzato da una venatura con sfumature dal dorato al giallo. "Grazie alle nuove tecnologie riusciamo a salvare questi blocchi - spiega Santi -, prima non ci si riusciva. Si tratta di un filone che abbiamo chiamato tempesta perché è un marmo grigio con una venatura che sembra quasi un fulmine".

Presente in fiera con uno stand all’avanguardia anche la Tesimag delle sorelle Claudia e Sara Vannucci, azienda specializzata nella produzione di impianti per la chiarificazione di acque reflue in tutto il mondo. Oltre ad esporre nuove tecnologie la Tesimag domani in un convegno presenterà un nuovo prodotto per rendere intelligenti le macchine: una ‘App’ per controllare gli impianti da remoto. "Abbiamo impianti in tutto il mondo e per stare vicino ai nostri clienti abbiamo pensato a questa applicazione - commenta Claudia Vannucci – che da remoto controlla gli impianti 24 ore su 24 per intervenire in tempo reale". Oltre alla nuova applicazione le sorelle Vannucci sono presenti in fiera anche con l’innovativo ‘Orion 1000 Compact’, l’impianto completo per la disidratazione di fanghi industriali, ideale per cantieri, cave. Non poteva mancare a Verona la Franchi Umberto Marmi per il lancio della ‘Fumforarchitects’, la piattaforma web sviluppata per architetti e progettisti di interno. Uno stand elegante per presentare il primo configuratore d’interni, uno strumento utile e funzionale per i professionisti della progettazione che ambiscano a utilizzare nei diversi ambienti della casa i marmi più esclusivi di Fum. Oltre al configuratore di interni, Franchi Umberto Marmi si prepara a lanciare altri strumenti che faranno di ‘Fumforarchitects’ un’offerta completa di servizi orientati all’interior, non solo una piattaforma interattiva, ma un autentico ecosistema all’interno del quale le idee prenderanno forma, un hub di servizi per progettisti.