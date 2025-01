Apuane, è un bollettino di guerra

Un bollettino di guerra sulle strade apuane nell’ultimo periodo. Dalla vigilia di Natale sulle strade della provincia di Massa Carrara è stata letteralmente una tragedia dopo l’altra. Nonostante le modalità differenti – che saranno chiarite dagli inquirenti – tutte le vittime hanno perso la vita in strada in sella a una moto.

Il primo in ordine di tempo è stato il meccanico Emilio Baria, 44 anni, morto dopo essersi scontrato contro un muro a due passi da casa mentre era in sella alla sua moto storica, a Natale, lo stesso giorno di 11 anni fa del fratello Enrico, ucciso a coltellate in centro a Massa.

L’altra vittima della strada è stata il rider pakistano Ali Shan, 32 anni, morto ad Avenza (Carrara) all’ora di cena di Santo Stefano: era arrivato con i barconi a Lampedura, aveva iniziato una nuova vita in Italia.

L’ultima tragedia in ordine di tempo è avvenuta la mattina del 28 nella zona industriale: a perdere la vita il 23enne Lorenzo Iacazzi, di Massa. La sera prima aveva scritto un post: "E cercatevi quando vi mancate... che la vita ci sembra domani e invece è adesso". Poche ore dopo il suo post di Facebook, il giovane era salito in sella alla sua moto, una Kawasaki ninja 1000, e alla rotonda si è scontrato con un’auto, una Smart.