Apuane e tutela ambientale. Quattro eventi in alta quota

Domani, a partire dalle ore 18 e fino alle 23, al rifugio ’Città di Massa’ a Pian della Fioba, si terranno quattro eventi organizzati dall’associazione ’Il Sentiero’ per parlare delle Apuane, dell’Everest e di tutela ambientale. A fare da apripista sarà, alle 18, Gianluca Briccolani con la sua 66ª presentazione a livello nazionale del volume ’L’Altezza della Libertà-Viaggio tra l’essenziale bellezza delle Alpi Apuane’, seguito a ruota dal nuovissimo libro di Andrea Lanfri, edito da Solferino, dal titolo ’Over-il mio Everest e altre montagne’: racconto in parole della prima ascensione della montagna più alta del mondo da parte di una persona con amputazioni multiple. Poi, dopo cena al rifugio ’Città di Massa’, struttura di proprietà comunale (per prenotazioni contattare il responsabile Nicola Tavoni al 339 53900067) verranno proiettati e commentati alcuni filmati. Si inizierà alle 21 con ’C’era una volta in Apuane’, un cortometraggio "realizzato artigianalmente dalle volontarie e dai volontari dell’associazione Apuane Libere, testimonianza visiva sulla situazione di quegli ecocidi autorizzati che ormai da anni martorizzano le Alpi Apuane – sottolinea in una nota l’associazione Apuane Libere –: montagne toscane interamente scavate, inquinate e devastate dall’avidità dell’uomo, che senza un minimo di intelligenza le sta distruggendo per il vile dio denaro". Si chiuderà in bellezza con la proiezione del film ’From 0 to 0-il Re delle Apuane’, racconto della bellissima cavalcata dell’atleta Andrea Lanfri compiuta nell’estate del 2020. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Ricordiamo che al rifugio intanto sono partiti i lavori di sistemazione del tetto da parte del Cai di Massa. Lavori finanziati anche tramite una raccolta fondi, che è ancora in corso, tramite crowfunding.