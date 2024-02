Apre il cantiere della Provincia per la messa in sicurezza della Sp25 per Camporaghena Si apre cantiere sulla SP 25 tra Comano e Camporaghena per lavori di consolidamento della scarpata. Costo di 146 mila euro finanziato dalla Provincia. Modifiche alla circolazione per 300 metri con senso unico alternato. Interruzioni di 20 minuti fino al 4 marzo.