Appuntamento con la ’Giornata della luce’

Domani alle 11 nell’aula magna dell’Accademia di belle arti è in programma l’appuntamento con ‘il Giorno internazionale della luce’. Iniziativa istituita dall’Unesco nel 2017, che si ricollega alla celebrazione della ‘Giornata internazionale della luce’ istituita nel 2015 dall’Onu. Il club per l’Unesco ‘Carrara dei Marmi, partecipa quest’anno con una conferenza dedicata alle scuole, ai soci del club e aperta a tutti. La giornata scelta dall’Unesco ricade il 16 maggio, la data che ha visto la nascita del primo laser (realizzato da Theodore Maiman) entrato in funzione il 16 maggio 1960. L’evento include tutti campi in cui la luce è presente: arte, cultura, scienza, intrattenimento. L’evento della luce targato Unesco rientra nell’ambito dell’International basic science programme di Parigi con segreteria all’International centre for theoretical physics di Trieste. La Conferenza di domani “Luce e Vetro: Arte e Scienza“ vede la partecipazione del professor Giancarlo Righini (nella foto) dell’Ifac di Firenze, dove ha raggiunto il massimo livello. Righini è docente universitario e direttore del museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi di Roma. È esperto di ottica e fotonica, con particolare riferimento ai materiali vetrosi e alle loro applicazioni in fotonica, autore di moltissime pubblicazioni e riconoscimenti internazionali. E’ anche socio fondatore della Società italiana di ottica e fotonica. Il primo ‘Giorno internazionale della luce’ venne inaugurato nel 2018 al quartier generale Unesco di Parigi, dove già nel 2015 era stato inaugurato l’anno della luce.